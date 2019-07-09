السعودية تمنع الشعارات السياسية خلال الحج

التاريخ: 09-يوليو-2019
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أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، منع رفع الشعارات السياسية أو المذهبية خلال موسم الحج، متوعداً باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. ورحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة.
وجدد مجلس الوزراء، في بيان عقب جلسة عقدها في جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته، برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية”.
وأضاف “لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة”، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.
وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، خالد العطية، اتفق في وقت سابق، الثلاثاء مع السفير السعودي في بغداد، عبدالعزيز بن خالد الشمري، على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان، أنه “جرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاماً”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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