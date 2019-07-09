التاريخ: 09-يوليو-2019
14 مشاهدة
شكل مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، لجنة لمتابعة الأوضاع في السودان، عملاً بالقرار 1591 (2005)، وشكل لجنة لليبيا، عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، كما قام بتشكيل لجنة منشأة عملاً بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان.
وعقد عدد من لجان مجلس الأمن المختصة، بحسب ما نقلته الشروق عن ”قناة الآن” الإخبارية، اجتماعاً ثلاثياً بكل من السودان وليبيا وجنوب السودان، لمناقشة وجود جماعات مسلحة من دارفور في ليبيا وجنوب السودان. وشاركت في الاجتماع فرق الخبراء المعنية بالسودان وليبيا وجنوب السودان واطلعت اللجان الثلاث على كل ما لديها من معطيات إضافة إلى النهج المشترك لمعالجة هذه القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي يشكل لجنة خاصة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.