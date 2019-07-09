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مجلس الأمن الدولي يشكل لجنة خاصة بالسودان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 09-يوليو-2019

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مجلس الأمن الدولي يشكل لجنة خاصة بالسودان

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شكل مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، لجنة لمتابعة الأوضاع في السودان، عملاً بالقرار 1591 (2005)، وشكل لجنة لليبيا، عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، كما قام بتشكيل لجنة منشأة عملاً بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان.

وعقد عدد من لجان مجلس الأمن المختصة، بحسب ما نقلته الشروق عن ”قناة الآن” الإخبارية، اجتماعاً ثلاثياً بكل من السودان وليبيا وجنوب السودان، لمناقشة وجود جماعات مسلحة من دارفور في ليبيا وجنوب السودان. وشاركت في الاجتماع فرق الخبراء المعنية بالسودان وليبيا وجنوب السودان واطلعت اللجان الثلاث على كل ما لديها من معطيات إضافة إلى النهج المشترك لمعالجة هذه القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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