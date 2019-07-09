الكويت ترحب باتفاق “الانتقالي” و”إعلان الحرية”

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن بالغ ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيداً بهذه الخطوة، ومعرباُ عن الأمل في أن تسهم لبداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره وتحقق تطلعات شعبه.

وأكد (الوزراء) الكويتي في بيان صحفي، يوم الإثنين،بحسب الشروق – عقب جلسته الأسبوعية التى عقدت بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، دعم الكويت لكل ما يحفظ للسودان أمنه واستقراره وسيادته.

Advertisements

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فجر الجمعة، على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)