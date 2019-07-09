مصرع معتادى إجرام بتبادل إطلاق نار بالمناقل

لقي اثنان من معتادي الإجرام بمحلية المناقل مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار مع القوات النظامية وذلك أثناء إيقاف القوات النظامية لعربتين محملتين بأبقار مسروقة.

وأعلن العقيد شرطة سيف الدولة إبراهيم محمد، مدير شرطة محلية المناقل في تصريح بحسب (سونا)، عن القبض على اثنين آخرين من الجناة من معتادي الإجرام لدى سجلات الشرطة .

ولفت إبراهيم لفتح بلاغات على الجناة تحت المواد 175 النهب والمادة 26 أسلحة بدون مسوق قانوني و182إتلاف جنائي و152 الوفاة في ظروف غامضة.

Advertisements

فيما أوضح الملازم خضر ميرغني محمد بحسب (سونا) أن العصابة التي تم القبض عليها من أخطر العصابات بالمحلية حيث بادرت بإطلاق النار مما أجبر القوة النظامية على الرد عليها دفاعا عن النفس مما أدى لوفاة اثنين من الجناة.

وقال إن المعروضات تشمل عددا من الأبقار المسروقة وأدوات كسر مختلفة وعربتان بوكس كما تم ضبط قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف إحداهما تم الاستيلاء عليها من أحد أفراد القوات النظامية وعدد من الأعيرة النارية.

وجدد التزام القوات المسلحة بحماية الشعب وممتلكاته وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه ترويع أمن واستقرار المواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)