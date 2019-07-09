بدء إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول للجامعات بـ”الإثنين”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول لمؤسسات التعليم العالي السودانية للعام الدراسي 2019 -2020م اعتباراً من الاثنين الموافق 15-7-2019م على أن يستمر حتى الخميس الموافق 25-7-2019م.

وقال بروفيسور مصطفى محمد علي البلة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه خلال هذه الفترة سيكون التقديم للدور الأول مفتوحا للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2019 م فقط، مشيراً إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً كما كان في السنوات السابقة، حيث أتاح للطلاب وأسرهم فرصة التقديم من أماكنهم، معلناً أنه إذا لم يتمكن الطلاب من التقديم من منازلهم يمكنهم الذهاب إلى أقرب مركز للتقديم وسيجدون هنالك المساعدة اللازمة التي تمكنهم من التقديم بسهولة ويسر، حيث إن هنالك أكثر من 200 مركز للتقديم بمؤسسات التعليم العالي المنتشرة في كافة ولايات السودان ومدنه المختلفة، أما الطلاب خارج السودان فيمكنهم التقديم عبر موقع الإدارة العامة للقبول على الإنترنت. ونوه إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن للطلاب وأسرهم الاتصال بمركز الاستجابة والدعم على الرقم 2511 من كافة الشبكات وعلى مدار اليوم.

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من جهته أعلن الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام القبول بالوزارة بحسب وكالة السودان للأنباء – أنه يتعين على الطلاب السودانيين من حملة الشهادات الثانوية العربية والأجنبية تسليم رقم الاستمارة وأصل الشهادة الثانوية المعتمدة من جهات الاختصاص بعد إكمال إجراءات التقديم الإلكتروني مباشرة للإدارة العامة للقبول بالخرطوم أو مراكز الجامعات الحكومية بالولايات للمطابقة وإرجاع الأصل في حينه وذلك حتى لا يفقد الطالب حقه في المنافسة .

وأشار إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 50 جنيهاً للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية وغير السودانية، أما رسوم التقديم للشهادة الثانوية غير السودانية من الخارج فهي 25 دولاراً أمريكياً.

وأعلن أن المستندات المطلوبة لإكمال إجراءات التقديم هي رقم الطالب الجامعي، والذي يمكن الحصول عليه بعد دفع الرسوم عبر المنافذ المعتمدة بالإضافة إلى رقم الجلوس وذلك لتأكيد ومطابقة بيانات الطالب في الشهادة الثانوية، والرقم الوطني، وطالب الطلاب بإدخال البيانات المطلوبة بالدقة عند التقديم، لضمان سير التقديم بسلاسة ويسر.

وطالب المهندس وليد محمد المبارك مدير عام مركز المعلومات بالوزارة الطلاب وأولياء أمورهم بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته من موقع الإدارة العامة للقبول (www.admission.gov.sd)، حيث يتوفر في الموقع دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام2019م، ودليل المنافسة للقبول للجامعات الحكومية للعام السابق 2018م، كما يتيح لهم معرفة نقاط البيع والبنوك المعتمدة. مشيراً إلى تعدد طرق ووسائل سداد رسوم التقديم الإلكتروني للحصول على رقم استمارة التقديم الإلكتروني عبر كل من موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، أو تطبيقات الهاتف السيار (mobile)، أو الرسائل القصيرة (sms)، أو المحفظة الإلكترونية، أو الصرافات الآلية، أو المواقع الإلكترونية المعتمدة من بنك السودان، أو نقاط البيع، أو فروع ووكلاء البنوك. كما أعلن أن هناك تفاصيل لوسائل الدفع الأخرى المتوفرة خارج السودان بموقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات على الإنترنت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)