غرب كردفان تدشن محطة مياه جديدة بالفولة

دشنت سلطات ولاية غرب كردفان محطة مياه جديدة بحي الواحة بمدينة الفولة. قال والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله، إن الاهتمام بالخدمات ومعاش الناس من الموجهات الأساسية للمجلس العسكري الانتقالي.

وأبان الوالي أنه بدأ عمله في الولاية بعدة محاور خدمية في مقدمتها المياه والصحة والتعليم. ودشن الوالي انطلاق العمل بمحطة مياه حي الواحة بمدينة الفولة لتكون داعماً وإضافة فعلية لشبكة المياه بمدينة الفولة.

وقال خلال مخاطبته احتفالية التدشين إن الإنجازات التي تحققت هي من الواجبات على الدولة تنفيذها، مؤكداً الاهتمام بقضايا المحليات كافة.

ودعا الجميع للتكاتف والوحدة ونبذ الخلافات والولاءات الحزبية من أجل بناء سودان المستقبل، كما نادى الشباب بتقديم المبادرات التي تسهم في البناء والإعمار.

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وأوضح بحسب الشروق – أن المواطن محتاج لأدنى مستويات الخدمة، قائلاً إن الولاية بها إمكانات كبيرة وتحتاج لوحدة الصف والكلمة لتؤثر على الخارطة الاقتصادية بالبلاد.

وأبان أن المرحلة الحالية تتطلب العمل لذا سيكون الرجل المناسب في المكان المناسب لإنشاء النواة الفعلية للإصلاح.

من جهته، أشاد المدير العام لوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية م. جمعة داؤود موسى، بدعم حكومة الولاية في مجال المياه بالمحليات كافة، مشيراً إلى أن إدارته وضعت خطة متكاملة لمعالجة مشكلة المياه وتوفيرها بالمحليات كافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)