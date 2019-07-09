البدوي يدعو لتبني برنامج اقتصادي إسعافي من 200 يوم

التاريخ: 09-يوليو-2019
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عبر الخبير الاقتصادي المعروف د.إبراهيم البدوي، المرشح لتولي منصب في الحكومة الانتقالية المرتقبة عن تفاؤله بتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، داعياً السلطة الانتقالية لتبني برنامج إسعافي من 200 يوم لتثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة وملاحقة الفساد.
واقترح البدوي، في تصريحات بحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، يوم الثلاثاء، استراتيجية للنمو المستدام والتحولات الهيكلية، ومكافحة الفقر عبر تحقيق نمو سريع ومستدام في إطار برنامج محكم، يسهم في بناء السلام، وتوفير الفرص المتكافئة.
ورأى أن البرنامج اللازم لتأمين الحرية الاقتصادية وتعزيز الحريات الأخرى السياسية والفردية، لا بد أن يستهدف بناء رأس المال البشري كأولوية استراتيجية، عن طريق تخصيص الموارد الكافية للتعليم والصحة والتدريب والتأهيل المكثف، وتقديم التسهيلات التمويلية لرواد الأعمال لإنشاء الشركات المتخصصة في تطبيقات أدوات الاقتصاد الرقمي في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وقال البدوي إن إنجاز هذا البرنامج سيتطلب تحولاً جذرياً في تعبئة وتخصيص الموارد في الدولة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من دون إرادة سياسية قوية ذات رؤية اقتصادية علمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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