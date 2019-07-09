التاريخ: 09-يوليو-2019
2 مشاهدة
أكد المجلس القومي لرعاية الطفولة أن السودان ظل يعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة استناداً إلى قوانينه وتشريعاته، فيما أكدت وزارة الخارجية أهمية توضيح الحقائق حول مزاعم تجنيد الأطفال في القوات النظامية.
وأكد الوكيل المكلف بوزارة الخارجية السفير عمر دهب فضل، خلال ورشة العمل التحضيرية الخاصة بزيارات التحقق بشأن مزاعم تجنيد الأطفال بواسطة قوات الدعم السريع، ورفع التوعية حول عدم الانتهاكات، أهمية توضيح الحقائق حول مزاعم تجنيد الأطفال خاصة في القوات النظامية، وأضاف أن عمليات التحصين جارية.
وأشادت الأستاذة سعاد عبدالعال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة،بحسب الشروق – بدور منظمة اليونسيف والدعم الفني الذي تقدمه لحكومة السودان في مجال الطفولة، وأوضحت أن الورشة بداية لزيارات ميدانية لقوات الدعم السريع التي تعتبر جزءاً من القوات المسلحة، وهي ملتزمة بكل اللوائح وقوانين القوات المسلحة، وتؤكد استعدادها وقبولها بكل إجراءات التحقق في جميع مكاتبها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الطفولة”: السودان يعمل على حماية الأطفال استناداً لتشريعاته وقوانينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.