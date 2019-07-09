التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : أخبار 201 مشاهدة عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعاً برئاسة النائب الأول الأسبق بكري حسن صالح قبل أسبوعين. ووضعت السلطات العسكرية يدها على مقار ومكاتب الحزب الذي كان يقود النظام المباد ونشرت آليات عسكرية ووضعت جنوداً حولها عقب سقوط البشير. Advertisements ووفقاً لمصادر قريبة من الحزب،بحسب صحيفة الإنتباهة – فإن المكتب عقد الاجتماع برئاسة بكري ومشاركة قيادات الحزب من الصف الأول غير المعتقلة أو الموقوفة. والتأم الاجتماع بإحدى المناطق في الخرطوم, وذكرت مصادر أخرى لـ(الإنتباهة)، أن الحزب يقوم بعقد اجتماعات متواصلة بصفة خفية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعات خفية لحزب المخلوع والفريق “بكري” يرأس القيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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