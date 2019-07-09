الحرب ستشتعل قريبا بين ميسي وأرتور…ماقاله البرازيلي خطير جدا !

فاجيء ارثور نجم وسط منتخب البرازيل وبرشلونة الجميع بحديثه الصادم عن ليونيل ميسي إثر تصريحات الأخير بشأن إن كوبا أمريكا مجهزة للبرازيل.

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أرثور قال ” احترم رأي ميسي ، احترمه لكن لا احد افضل منهم للحديث عن هذه المواضيع ” ثم ضحك ليلطف الموضوع.

بحسب موقع هاي كورة تصريحات أرتور خطيرة جدا وقد تتسبب في فتنة خفية في برشلونة بين ميسي والبرازيليين إلا إذا إعتذر ارثور علنيا لميسي لأنه بمعني كلامك يشكك في إنجازات برشلونة مثلاكئنها جاءت بالتحكيم أو يشكك في إنتصارات الأرجنتين لذلك تصريحات أرتور مخيبة وغير منطقية ويجب تفسيرها كي لايجد نفسه مثلا خارج الدكة أو إن معاملة زملائه تغيرت له عند عودته لبرشلونة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)