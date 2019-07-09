الخرطوم: سوء التوزيع أدى لبروز ظاهرة الصفوف أمام محطات الوقود

خلص اجتماع موسع بحضور عدد من المسؤولين، حول حصص الدقيق والوقود ترأسه والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون، إلى أن الخلل الناجم عن سوء التوزيع أدى لبروز ظاهرة الصفوف أمام محطات الوقود بالولاية.

وناقش اللقاء الذي حضره مستشارون وأعضاء لجان فرعية متخصصة من المجلس العسكري الانتقالي، ومدير شرطة ولاية الخرطوم، ومدير هيئة أمن الولاية، حزمة من الإجراءات المتعلقة بإحكام السيطرة على حصص الدقيق والوقود ومراجعة أداء اللجان المختصة بتوزيع الدقيق على المحليات، والمحاسبة اللازمة للمخالفات المتعلقة بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم ومحاولات تهريبه.

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وقدم أعضاء الاجتماع العديد من المقترحات الرامية للحد من التهريب والأمور المترتبة على ذلك والعقوبات المحتملة.

وقد وجه الوالي بحسب الشروق – بضرورة إشراك القوات النظامية المخصصة لذلك في عمليات ضبط توزيع الدقيق والوقود في الخرطوم، كما وجه اللجان المكلفة بتقديم إحصاء واضح ودقيق للمخابز العاملة في كل المحليات والشركات التي توفر لها الدقيق، وتوضيح الحصص ووضع ضوابط جديدة لترحيل وتوزيع الوقود على محطات الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)