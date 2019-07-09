مقتل جنديين تركيين في هجوم جنوب شرقي البلاد

لقي جنديان تركيان حتفهما وأصيب آخر بجروح إثر عملية نفذتها عناصر من منظمة "حزب العمال الكردستاني" في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان لوزارة الدفاع أن الجنديين لقيا حتفهما إثر استهداف مسلحين أكراد مركبة للجيش التركي. وأكدت الوزارة استمرار العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية في المنطقة. Advertisements ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق. ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها على عناصر الأمن والجيش. وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

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