قوى الحرية تتواصل مع الحركات الرافضة لإعلان الحرية والتغيير

أعلنت قوى الحرية والتغيير عن إجراء اتصالات مع حركتين مسلحتين لإقناعهما بأن تكونان جزءا من الاتفاق مع المجلس العسكري. وقالت عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير، ميرفت النيل بدانا اتصالات مع كل من رئيس حركة جيش وتحرير السودان عبدالواحد محمد نور والشعبية شمال حتى يكونو جزاء من الاتفاق والوصول الى سلام في مناطق النزاع ولم توقع وحركة جيش تحرير السودان، على إعلان قوى الحرية والتغيير، مثلما وقعت حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودا، بقيادة مني أركو مناوي، ضمن تحالف قوى نداء السودان وفي وقت سابق أعلن حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور عن رفضها المشاركة في قوي إعلان الحرية والتغيير ورفض الاتفاقية التي توصلت إليها الطرفين بمساعدة المبعوثين الأفريقي والاثيوبي

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