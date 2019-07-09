العفو الدولية تدين أحكام الحوثيين باعدام 30 ناشطا وتطالب بالغائها

أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والخاضعة لجماعة الحوثي بصنعاء بحق 30 ناشطا. وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها بموقع "تويتر" إن الحكم يمثل انتهكا صارخا لحقوق الإنسان، وطالبت جماعة الحوثي بإلغاء تلك الأحكام التي وصفتها بالجائرة وإطلاق سراح النشطاء فورا. وقضت المحكمة صباح اليوم باعدام ثلاثين ناشطا، وبرأت ستة آخرين، ونشرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بصنعاء حيثيات الحكم الذي قوبل بإدانات حقوقية واسعة.

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