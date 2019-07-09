بعد عشر سنوات.. كاترينا كيف تعود للظهور مع أكشاي كومار بفيلم جديد

تستعد نجمة بوليوود الشابة كاترينا كيف، للعودة للعمل مع نجم بوليوود أكشاي كومار في فيلم سينمائي جديد، بعد مرور عشرة أعوام على آخر تعاون فني بينهما.

ووفقا لموقع "إنديال توداي" فإن الفيلم الجديد الذي سيجمع بين النجمة الشابة والممثل الكبير سيكون بعنوان Sooryavanshi، وهو من إخراج المخرج الهندي Rohit Shetty.

كما كشف الموقع عن أنه قد تم تحديد موعدا رسميا لطرح الفيلم بصالات العرض الهندية في يوم 27 مارس عام 2020 القادم.