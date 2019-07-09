الجيش يؤكد دفن جثمان قونج بليو في جوبا

قالت قيادة الجيش في جنوب السودان ، إن جثمان الراحل الجنرال جونسون قونج بليو ، سيتم دفنه في العاصمة جوبا ، بعد أن أعلنت أسرته الموافقة على ذلك.
ووصل جثمان بليو إلى العاصمة جوبا يوم الأحد من دولة تركيا.
وقال الناطق بإسم الجيش لول رواي كوانق ، في تصريح لراديو تمازُج الإثنين ، إن أسرة الجنرال جونسون قونج بليو ، وافقت على دفنه في العاصمة جوبا ، مشيراً الى أن تفاصيل مراسم الدفن سيتم تحديدها لاحقاً بعد اكتمال الإجراءات الرسمية.
وتوفي حاكم ولاية أكوبو ، الجنرال جونسون قونج بليو ، في مستشفى بتركيا يوم الخميس الماضي أثناء خضوعه للعلاج ، بعد أن أجريت له عملية جراحية في الرأس.
وشغل الجنرال قونج ، منصب قائد قطاع أعالى النيل في الجيش الشعبي لدفاع جنوب السودان قبل تعيينه حاكماً لولاية أكوبو في يناير 2017.
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