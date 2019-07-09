نيجيريا في حيرة قبل موقعة جنوب إفريقيا

سيبقى مدرب جنوب أفريقيا، ستيوارت باكستر، نيجيريا في حيرة بشأن الأسلوب الذي سيتبعه في مواجهتهما بدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية، غداً الأربعاء، بعد أن أبدل طريقته المعتادة خلال الفوز 1-0 على مصر.

تحت قيادة باكستر، تعتمد جنوب أفريقيا في المعتاد على الهجمات المرتدة، لكنها فاجأت مصر بالتخلي عن هذا الأسلوب واستخدام الضغط العالي.

لكن المدرب الإنجليزي لم يكشف عما إذا كان سيحاول استخدام هذا الأسلوب ضد المنتخب النيجيري.

وأبلغ باكستر الصحافيين: "السؤال بالنسبة لنا هل نعدل الأسلوب الذي لعبنا به ضد نيجيريا من قبل، والذي كان جيداً جداً، بينما لعبنا على الجانب الآخر بشكل رائع ضد مصر".

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وأضاف: "علينا التفكير في هذا الأمر، لكن يجب أن ندرك أن نيجيريا واحدة من أفضل الفرق في القارة، وتتمتع باستقرار تحت قيادة جيرنوت رور، ولذلك ستكون مباراة كبيرة وصعبة بالنسبة لنا".

ومنتخب جنوب أفريقيا تراجع في السنوات الأخيرة، وقبل هذا العام لم يفز بمباراة في نهائيات كأس الأمم خارج جنوب أفريقيا منذ 2004 حين هزم تونس، ولم يتأهل أيضاً إلى آخر نسختين في كأس العالم.

وقال باكستر: "كان عمر أحد لاعبينا، وهو بونغاني زونغو، 8 أعوام حين فازت جنوب أفريقيا لآخر مرة بمباراة في كأس الأمم خارج ملعبها، ولذلك فإن الفوز على الدولة المستضيفة بالطريقة التي فعلناها شيء ضخم".

واختتم: "لاعبو جنوب أفريقيا ليسوا متحركين، إنهم جيدون بطبيعة الحال بالكرة على سرعة عالية، ولا يمتازون بالتنظيم، ونحاول جاهدين الوصول للتوازن بين التنظيم وعدم كبح لعبهم الهجومي".