عاجل.. إغلاق البرلمان في نيجيريا بعد إطلاق نار خارجه

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإ غلاق البرلمان في نيجيريا بعد إطلاق نار خارجه.

وقالت صحيفة "ديلي بوست"، النيجيرية اليوم الثلاثاء، "قتل شخصين عند البرلمان عقب خروج مظاهرة لمجموعة من الإسلاميين الشيعة". وأشارت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين، الذين كانوا بأعداد كبيرة، توجهوا إلى مبنى البرلمان في حوالي الساعة 1.15 [بالتوقيت المحلي] ولكن تم اعتراضهم من قبل أفراد الجيش الذين كانوا عند البوابة". وتابعت الصحيفة أن "الحادث أسفر عن إغلاق جميع البوابات لمقر البرلمان".

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