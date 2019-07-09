ساري يفسد خطة يوفنتوس لضم محمد صلاح

وقف ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، أمام إتمام انتقال باولو ديبالا إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة تبادلية مع محمد صلاح جناح الريدز، الذي أبدى الفريق الإيطالي رغبته في ضمه بوقت سابق، ولكنه رفض فكرة رحيل اللاعب من الأساس.

وحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ساري أقنع ديبالا بالعدول عن قرار الرحيل والبقاء بين صفوف السيدة العجوز، لحاجة الفريق لتواجده خلال الفترة القادمة، ورغبته في التعويل على خدماته في أول عهد له مع يوفنتوس.

ساري يمنح ديبالا وعداً

وأشارت الصحيفة، إلى أن ساري منح ديبالا وعداً بالاعتماد عليه كنصر وركيزة أساسية في الفريق، وهو الأمر الذي أثر على قرار باولو ديبالا، وجعله يقتنع بالبقاء لمواسم قادمة، على أمل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات خلال الموسم الجديد.

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ودخل اللاعب الأرجنتيني دائرة اهتمام العديد من الأندية، التي كان على رأسها ليفربول الإنجليزي، إذ أن اليوفي كان يرغب في استغلال حاجة الريدز لخدمات ديبالا من أجل التفاوض على ضم صلاح، بعد موسم استثنائي قدمه رفقة الفريق الإنجليزي، على أن تتضمن الصفقة مبلغ مالي بجانب انتقال اللاعب.

ودخل مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضاً على خط المفاوضات للظفر بباولو ديبالا، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بتجهيز صفقة قياسية تبلغ 120 مليون إسترليني من أجل ضم اللاعب الأرجنتيني، ليحل بديلاً لروميلو لوكاكو الذي شارف على الرحيل، بعد أن لمح برغبته في ذلك، الأمر الذي جاء معاكساً لرغبات النادي الإيطالي الذي كان يرغب في ضم الفرعون بصفقة تصل 50 مليون يورو، إضافة إلى الاستغناء عن الأرجنتيني.