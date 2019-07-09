أفضل 5 وجهات سفاري في العالم لهذا العام

يمكن أن تكون عطلات السفاري ساحرة للغاية بفضل المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية الرائعة. ولكن هناك بعض الميزات الإضافية الخاصة عندما يتعلق الأمر برؤية حيوانات مثل الأسد والفهد ووحيد القرن والفيل والجواميس، والتي أصبحت منذ فترة طويلة الحيوانات التي يرغب برؤيتها جميع محبي رحلات السفاري.

لحسن الحظ، هناك أعداد كبيرة من الحدائق الجميلة والمحميات البرية، حيث يمكن للسائح رؤية هذه المخلوقات الجميلة، ولكن المواقع التالية التي أوردتها صحيفة "ميرور أونلاين" تعتبر أفضل الأماكن لرؤية هذه الحيوانات في العالم:

1- حديقة كروجر الوطنية، جنوب أفريقيا





إذا كنت ترغب في رؤية أحد الحيوانات البرية التي ذكرناها سابقاً، فحديقة كروغر الوطنية قد تكون الخيار الأمثل لك. تتميز الحديقة بقربها من الكثير من الفنادق وأماكن الإقامة ابتداء من المخيمات وانتهاء بالفنادق الفاخرة التي توفر جولات مميزة في الحديقة تحت إشراف مرشدين سياحيين محترفين. وينصح الخبراء بزيارة الحديقة بين شهري مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) لزيادة فرصك في رؤية المزيد من الحيوانات البرية.

2- حديقة جنوب لوانغوا الوطنية في زامبيا





تقع هذه الحديقة الرائعة في وادي نهر لانغوا في شرق زامبيا، وهي موطن غني بالحيوانات البرية بما في ذلك الأسود والفيلة والجاموس والنمور.

وهي أيضاً مكان مثالي لمحبي الطيور بفضل مئات أنواع الطيور التي اتخذت الحديقة موطناً لها.

وتعتبر الحديقة واحدة من الأماكن القليلة التي توفر أيضاً رحلات السفاري أثناء الليل، بالإضافة إلى مجموعة من خيارات رحلات السفاري للأشخاص الذين يحبون خوض التجربة مشياً على الأقدام.

3- حديقة إيتوشا الوطنية ناميبيا

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إيتوشا هي موطن الأسود والفهود والفيلة. ومع ذلك، هناك الكثير من الثدييات الكبيرة التي يمكنك البحث عنها في رحلة سفاري في محمية الحياة البرية الخلابة هذه، مثل الزرافات، والفهود، وحمار الوحش، والضباع والظباء.

وفي الوقت نفسه، تتميز الحديقة بمناظرها الطبيعية، وسهولها اللامتناهية، وأشجارها الخضراء المورقة إضافة إلى أقنية الري. حاول زيارة الحديقة بين شهري مايو وديسمبر لتوفر لنفسك أفضل فرصة لاكتشاف الحيوانات.

4- دلتا أوكافانغو في بوتسوانا





تشتهر دلتا النهر الكبيرة في شمال بوتسوانا بسهولها العشبية الكثيفة والمورقة، مما يجعل بعض تجارب السفاري فيها فريدة من نوعها. ويعتبر منتجع "ذي موريمي غيم" المكان الأمثل لمشاهدة معظم الحياة البرية ابتداء من أفراس النهر والتماسيح، وانتهاء بالفهود والأسود والفيلة ووحيد القرن.

5- حديقة هوانغ الوطنية في زيمبابوي





أكبر محمية طبيعية في زيمبابوي تحتوي على الحياة البرية مثل الأسود والفيلة والزرافات والكلاب البرية الأفريقية. هناك الكثير من المعسكرات ونزل السفاري في جميع أنحاء الحديقة، وإذا كنت ترغب برحلة ليوم واحد لا تتعلق بالحياة البرية، فإن شلالات فيكتوريا الرائعة تبعد حوالي ساعتين.