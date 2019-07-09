ما سر استمرار قطع الإنترنت؟.. بقلم أسماء جمعه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجلس العسكري الانتقالي بعد مجزرة القيادة قام بقطع الإنترنت وقال أمام العالم كله إن الإنترنت أصبح مهدداً للأمن القومي، غير عابئ بما يقول من كلام غير منطقي وليس له علاقة بالحقيقة، ويبدو أنه لا يريد للإنترنت أن يعود أبداً، فرغم أنه وقع على الاتفاق إلا إنه ما زال متمسكاً بإجراءات حرمان المواطنين من الإنترنت، ورغم ذلك ينكر إن له يداً في الأمر، مم يخاف المجلس فلم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه؟ .

هناك خبر غريب نشرته الصحف يقول إن اللجان الفنية بجهاز تنظيم الاتصالات تعكف على الفراغ من نظام شبكات الإنترنت، و أن النظام سيعيد الخدمة لكافة التطبيقات في الهواتف المحمولة، ماعدا وسائط التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الدخول لهذه التطبيقات سيتعذر كلياً حتى عبر (الكواسر) التي يلجأ لها المشتركون عادة و أن العمل الذي يجري تنفيذه حالياً سيجعل الإنترنت متاحاً داخل حدود البلاد عبر شبكة تنفصل عن الشبكة العالمية، وأن البرنامج سيعطل خدمات مواقع (قوقل) وبقية المواقع المرتبطة بالشبكة العالمية عبر الكيبل القاري .

بمعنى أن الإنترنت الذي ستوفره شركات الاتصال سيكون متاحاً فقط للمعاملات داخل دوائر الدولة، وأي برنامج له علاقة بالتفاعل الاجتماعي أو الحصول على المعلومات سيتوقف، وعليه سيحرم الشعب السوداني من التواصل عبر الواتس والتطبيقات المشابهة كما لن يتاح له طلب أية خدمة عبر قوقل، وعليه يصبح الإنترنت غير ذي جدوى .

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل هذه الإجراءات وما الهدف منها؟ فإن كان المجلس يعتقد أنه سيقطع الشعب السوداني عن العالم فهو واهم، فهو شعب معلم و سيجد ألف طريق آخر ليتحداه بها، ولكن السؤال ماذا تكسب شركات الاتصال من هذه الإجراءات الغريبة؟ وهل تم تعويضها فعلاً كما تنقل الأحاديث وأن ما خسرته هناك من دفعه لها مقدماً؟.

عموماً لا يجب أن تقبل الجماهير بهذا التعامل الاستفزازي من المجلس العسكري وعليها أن ترفض هذا السلوك المشين منه ومن شركات الاتصالات ومواجهتها بحزم .

الغريبة إن قوى الحرية والتغيير اشترطت إعادة الإنترنت ضمن شروط أخرى قبل توقيع الاتفاق الأخير ولا أدري لماذا لم تشترط عودته فوراً ولماذا لم ترد على هذه الأخبار الغريبة وتخبر الجماهير بالحقيقة؟.

من حق أي مواطن أن يتمتع بخدمة الإنترنت ويستخدم كل التطبيقات دون تدخل من الشركات التي يشتري منها الخدمة، وإذا أصرت على المضي في حرمان المواطنين من استخدام التطبيقات المهمة فعليه هو أيضاً أن يعاقبها وما أكثر وسائل العقاب، ولكن الأهم من كل هذا هو معرفة لماذا اعترف المجلس العسكري بقطع الإنترنت وكلما سئل ينكر، فبأوامر من تتحرك شركات الاتصالات التي يبدو أن ليس لها قيم تحكمها، فلم نسمعها تعترص أو تحتج على مبدأ قطع الإنترنت فما هو السر.