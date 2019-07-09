يوليو.. ذاكرة التاريخ وعِبَره.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كلما جاء شهر يوليو كل عام يمرُّ أمامي شريط من الذكريات عشتها شخصيا ساعة بعد ساعة.. ففي يوم 19 يوليو 1971 أتذكر انقلاب المرحوم الرائد هاشم العطا ضد نظام النميري، كنت حينها أعمل كصحفي في جريدة الأيام عقب إغلاق النظام لجامعة الخرطوم، وكنا على وشك التخرُّج وعلى خلفية أحداث مارس 1971 الشهيرة واحتلالنا للجامعة، فحاصرها النظام بالدبابات وكان الطلاب الشيوعيون يهتفون للرائد أبو القاسم محمد إبراهيم “أضرب أضرب يا أبو القاسم” فانتفش أبو القاسم وقال بسذاجة وحماسة سأدخل الجامعة مثلما دخلت الجزيرة أبا (مارس 1970) فرد الطلاب: الجامعة لا يدخلها إلا بالشهادة الثانوية: “ستة كريدتس 6 credits”!! لقد دفع الحزب الشيوعي بسبب تلك الواقعة ثم بانقلاب 19 يوليو الثمن غاليا مثلما يدفع الإسلاميون اليوم ثمن خطئهم الاستراتيجي بانقلاب 30 يونيو 1989!!

وفي يوليو 1976 لا زلت أحتفظ بكثير من الذكريات المؤلمة وعِبَر وبسرٍّ عظيم فقد كنت حينها أعمل مترجِما في وزارة التجارة الليبية وذلك في أعقاب فصلي من جريدة الصحافة التي كنت أعمل فيها عقب فصلي من وزارة الثقافة 1973 ثم كشف وزارة الخارجية 1974.. ففي الأسبوع الأخير من شهر يونيو 1976 حضر من لندن الأستاذ أحمد عبد الرحمن للانضمام لقيادة الجبهة الوطنية المعارضة للنميري في معسكر الكفرة بليبيا وكانت الجبهة مدعومة من القذافي، وتتكون من أحزاب الأمة والاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي (الإخوان). وكانت قوات الجبهة قد دخلت السودان منذ أسابيع بطريقة الشريف حسين الهندي بعبقريته الفذَّة دون أن يكتشفها النظام استعدادا للعملية العسكرية..

طلب مني الأستاذ أحمد أن أرجع للخرطوم وأتَّصِل بقيادة الإخوان العسكرية، وأطلب منهم أن يتعاونوا بضباطهم العسكريين مع قائدي العملية المرحوم العميد محمد نور سعد ومبارك الفاضل المهدى حيث أن العملية العسكرية قد أزفت..

عدت سرا للخرطوم واجتمعت بالمسؤول العسكري في نهاية شهر يونيو ووجدته غاضبا، وطلب مني الرجوع فورا لطرابلس والطلب من قيادة الجبهة إيقاف العملية العسكرية وأنه لن يضحي بكشف اسم أيٍّ من ضباطه لقيادة العملية العسكرية، لأنهم حتى ذلك اليوم لا يجتمعون به بل يحجبون عنه المعلومات العسكرية وبالتالي ستفشل العملية..

رجعتُ إلى طرابلس قبل يومين من العملية العسكرية في الثاني من يوليو 1976 وفشلتُ في الاتصال بأحمد عبد الرحمن وبقيادة الجبهة، حيث كان ذلك يتطلب السفر لمعسكر الكفرة بالتعاون مع المسؤول الليبي الذي ذهب لمقابلة قادة المعارضة ولمتابعة العملية، وكان يفترض من قيادة الجبهة دخول الخرطوم بالأسلحة الثقيلة فور احتلال قواتها العسكرية للخرطوم والقيادة العامة وبقية الأسلحة..

أختم بالقول، لقد أخطأت جميع القوى السياسية وآخرها جميع الحركات المسلحة ذلك أنه من المستحيل هزيمة الجيش بأي قوات من خارجه ولعل محاولة غزو حركة العدل والمساواة للخرطوم عام 2008 مثال واضح.. نصيحتي للجميع الأفضل الكف عن العمل العسكري للوصول للسلطة وإضعاف الجيش السوداني سواء بالتمرد أو الانقلاب أو غير ذلك وأرجو أن يكون انقلاب الإنقاذ آخر عمل انقلابيٍّ طائش..

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