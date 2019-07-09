وطيب!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ومثلهم يحتج الأخ الطيب الآن..

*الآن فقط يحتجون – هو وهم – على أشياء كان الشعب يحتج عليها ثلاثين عاماً..

*يحتج – الأستاذ الطيب مصطفى – على الإقصاء..

*ولكن نسبة الإقصاء الذي مارسته الإنقاذ – قياساً إلى نظام مايو – بلغت 70 بالمئة..

*وذلك تحت مسمى الصالح العام… وما هو إلا صالحٌ خاص..

*فقد اُقصي الآخرون – بالجملة – من أجل أن (يتمكن) منسوبو الحركة الإسلامية..

*وانتشروا في طول البلاد وعرضها… أفقياً ورأسياً..

*ودانت لهم الخدمة المدنية على نحو شبه كامل… فدمروها على نحوٍ شبه كامل..

*وقفزوا بزانة الولاء إلى مواقع المدير… والوزير… والسفير..

*وكاتب هذه السطور أحد الذين قيل لهم مثل الذي قيل لكثيرين… في بداية التمكين..

*قيل له : إما أن تقبل برئاسة من هو دونك… وإما أن تُقصى..

*وذلك بعد – زيادةً في الظلم – تخفيض كسبك الوظيفي بمقدار درجة… لو عجبك..

*ولم يعجب هذا الأمر عشرات الألوف من السودانيين… بالطبع..

*ولكنه عجب متحزبي الإنقاذ جداً، ومنهم أخونا الطيب المحتج الآن على الإقصاء..

*والذي يحتج أيضاً – وإخوانه – على شقيق الإقصاءالتهميش..

*فقد هُمش بقية السودانيين – وهم أغلبية – إلى حدٍّ شعروا معه بأنهم (بدون)..

*وليس مطلوباً منهم سوى التحلي بروح القطيع..

*يُساقون فيُساقوا… ويُرجعون فيرجعوا… ويُجوَّعون فيصبروا… ويُضربون فيحتسبوا..

*والآن يصف الطيب الحالة الثورية بأنها أشبه بروح القطيع..

*ويقول دهِشاً : حتى كبار الكتاب – من النخبة – باتوا أسرى لروح القطيع هذه..

*ويخوض – تفسيراً – في بحرٍ هو من صميم تخصصنا..

*وينسى أننا خضنا في بحر علم النفس هذا من قبله، تفسيراً لحالة منسوبي الإنقاذ..

*ولم نجد لها توصيفاً- نفسانياً – سوى إنها روح القطيع..

*وأصدق مثال على ذلك ما كان يجري من تفويج جماعي إلى أرض الجنوب..

*أرض الجهاد… التي أضحت أرض الفطائس..

*هكذا كان يُقال لهم بدءاً… ثم قيل لهم لاحقاً، ثم جلس قائد الكفار في قصر المجاهدين..

*واستثمر البشير في روح القطيع هذه أبشع استثمار..

*فعلى وقع هتاف (سير…سير يا بشير) يسير هو في المقدمة، وقطيعه من خلفه..

*وفي بحور علم النفس هذا غصنا لنأتي بلؤلؤة تشبيهية دامية..

*فكتبنا عن (قائد) الحيتان الذي يقود قطيعه – أحياناً – إلى انتحار جماعي أهوج..

*فهو يرمي نفسه إلى الساحل – منتحراً – فيرتمون معه..

*وكان بمثابة تحذير للقطيع بألا ينساقوا وراء قائدهم بلا تفكير، فينتحر وينتحرون..

*وهذا ما حدث فعلاً… فقد استخف قومه فأطاعوه..

*وقبلاً استشهدنا بتوصيف عالم النفس اريك فروم لحالة العبودية (الطوعية)..

*فقد سماها (رهاب الحرية)… وتجدها حيثما وُجد الطغاة..

*أو حيثما وُجد الذين يستكينون إلى الطغاة، بطوعهم… ورغبتهم… وكامل غبائهم..

*فانتزع الأستاذ الطيب هذا التوصيف من سياقه..

*وألصقه بما هو نقيض لعبودية الفرد، وهو الثورة من أجل الحرية… والتحرر..

*وكل ثورة لها كتابها – من النخبة – الذين يشعلون جذوتها..

*لا – كما يلمح الطيب – محض ثيران هائجة تندفع مع القطيع… بروح القطيع..

*كما تندفع جموع الحيتان وراء زعيمها… فتهلك معه..

*وإلا، فهل أخطأت ثيران أبريل بإنقاذ الإسلاميين – والترابي – من غضبة نميري؟..

*وطيـــــــــــب ؟!.