تفاصيل جديدة في قضية مدير شركة الاقطان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استغلت نيابة مكافحة الفساد سانحة إدارة مدير شركة الأقطان لاجتماع مجلس الإدارة للقبض عليه. ويأتي القبض على المدير في أضخم عمليات الفساد بقيمة “104” ملايين دولار عبارة عن حصائل للصادر و”28″ مليون دولار مطالبات للمركزي على الشركة. وتحصلت “الإنتباهة” على أمر القبض الصادر من نيابة مكافحة الفساد بالقبض على مدير عام شركة الأقطان الحالي محي الدين علي محمد عبد الله بموجب البلاغ رقم “16” لسنة 2019م، ووفقاً لمصدر خاص فإن البلاغ دون بتهمة الفساد بمبلغ ” 104 ” ملايين دولار حصائل صادر القطن منذ عام 2013م لم تورد للبنك المركزي حتى تاريخ القبض عليه، بالإضافة الى حوالي ” 28″ مليون دولار عبارة عن مطالبات بنك السودان على شركة الأقطان في تسجيل عقود صادر قطن بجانب مبلغ ” 34″ مليون دولار سددها بنك السودان للبنك الإسلامي بجدة وهي ديون على القطان ومبلغ ” 4″ ملايين و 95 ألف جنيه عبارة عن عائدات مبيعات مدخلات زراعية منذ العام 2013م كان يجب سدادها للمركزي.