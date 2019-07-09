التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة قامت صحيفة الديلي ميل البريطانية بنشر قائمة تضم أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم بمناسبة وصول ألفيس للقب الأربعين في تاريخه بعالم كرة القدم . Advertisements وبحسب موقع هاي كورة إنتشرت معلومة تفيد بان ألفيس هو أكثر لاعب تحقيقا للألقاب في تاريخ اللعبة ولكن صحيفة الديلي ميل أكدت بأن هناك لاعب حقق ألقاب أكثر. حسام حسن إسطورة كرة القدم المصرية حصد ألقاب أكثر من ألفيس حيث حصد 41 لقبا طوال تاريخه ولايزال لدى ألفيس فرصة في تحطيم رقم العميد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر داني ألفيس ليس أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم توج بالألقاب …هناك لاعب عربي أكثر منه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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