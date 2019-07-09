إنتقال نيمار إلى برشلونة … خلف الستار !

إنتقال نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الأسباني لن يكون سهلا على الإطلاق كما يعتقد البعض بل كما وصفته صحيفة الماركا الأسبانية بالعملية المعقدة للغاية .
بحسب موقع هاي كورة المفاوضات لاتزال في مرحلة مبكرة للغاية ولقد بدأ الضرب تحت الحزام بين إدارة باريس سان جيرمان وإدارة برشلونة بعد شعورالإدارةبأن نيمار بدأ التمردعلى النادي بعدم حضوره للتدريبات بينما والده يشدد على إن عدم تواجده ليس من باب التمرد بل للاعمال الخيرية وهذا منصوص به في عقده مع اللاعب .
هناك العديد من الأطراف سيتحكموا في العملية وكل منهم له دور مهم في إتمام الصفقة وأي تصرف من أحدهم قد يعقد المهمة تماما ويتبط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعلاقات قوية مع الامير تميم ومسئولي باريس سان جيرمان وهو ليس ببعيد عن الصفقة وإن أراد التدخل وحسمها سيستطيع ولكنه حتى الآن لايريد اللاعب بحسب الصحف المدريدية .
من هم المتحكمون في مسار الصفقة ؟
الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان اليد اليمني للأمير تميم في باريس
ليوناردو المدير الرياضي لباريس
توخيل مدرب باريس سان جيرمان الرافض
بارتوميو رئيس برشلونة
أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة والمسئول عن الميزانية
بيب سيجورا المدير الرياضي لبرشلونة
اريك ابيدال السكرتير الفني
فالفيردي مدرب برشلونة
ميسي قائد برشلونة
نيمار نفسه
نيمار سنيور والد اللاعب
بيني زهافي وكيل أعمال اللاعب
أندريه كوري وسيط إنتقال اللاعب من سانتوس لبرشلونة سابقا
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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