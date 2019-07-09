الجزيرة تضبط خبزاً معداً للبيع بـ”السوق السوداء”

تمكنت الشرطة العسكرية التابعة الفرقة الأولى مشاه بالجزيرة، صباح الثلاثاء، من ضبط 19 ألفاً من قطع الخبز معدة للتهريب لبيعها بالسوق السوداء، إضافة لضبط 12 مخبزاً في مدينة ودمدني حاضرة الولاية تقوم بخبز رغيف مخالف للأوزان.
وأكد والي الولاية المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، عزم حكومة الولاية سد كل منافذ تسريب الخبز والدقيق المدعوم، وقطع بأن الدقيق المدعوم حق للمواطن لا يمكن التهاون فيه.
ووجه بفتح بلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.
وفي السياق، كشف النقيب أحمد محمد ساتي، عن أن كمية الخبز المعد للتهريب تم ضبطه عند الساعة الثالثة صباحاً من فجر الثلاثاء، وأعلن استمرار حملات الضبط ليصل الدقيق والسلع المدعومة للمواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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