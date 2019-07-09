تجمع المستقلين الأحرار : نحن مع أي اتفاق يحقن دماء السودانيين

أعلن تجمع الشباب الثوار المستقلين الأحرار مباركته لاتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية , مؤكدا أنه مع أي اتفاق يحقن دماء السودانيين ويجنب البلاد اراقة الدماء وويلات الحرب , وشدد على أنه ضد الاتفاقات الثنائية والاقصاء الذي تم لقوى شبابية واسعة وفاعلة وموجودة في الميدان , ومؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات لا تقدم مصلحة للوطن , وأضاف : ” أي اتفاقية هدفها ازالة الاحتقان السياسي وتهيئة الأجواء “.

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وبحسب صحيفة السوداني ناشد رئيس التجمع المغيرة الحاج, في تصريح صحفي المجلس العسكري , بفتح الاتفاق ليشمل جميع القوى الشبابية الحقيقية حتى لايعودوا الى التظاهرات من جديد, مشدداً على أنهم كانت لهم مطالب منذ سبتمبر 2013م تتمثل في الحرية والسلام والعدالة والقصاص من قتلة الشهداء ، ومحاسبة رموز النظام البائد الفاسد واسترداد الأموال المنهوبة, وقال: “بهذا الاتفاق وضح جلياً أن قوى الحرية هدفها السلطة وتحقيق الأهداف الحزبية الضيقة ” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )