الوساطة : لابنود جديدة في اتفاق “العسكري” و “قوى الحرية”

التاريخ: 09-يوليو-2019
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نفى الوسيط الأفريقي محمد الحسن “البات” ادخال أي بنود جديدة في اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية, وقال أن لجنة صياغة الاتفاق لم تفرغ من أعمالها حتى أمس , وعزا التأخير الى مزيد من التنقيح .
وأقر “البات” في تصريحات صحفية بحدة النقاشات في بعض الأحيان, لكنه استدرك قائلا: “ظلت اللغة متشبثة بالتفاهمات اعتباراً وتقديراً لتطلعات الشعب وانتصاراً لقيمه ومبادئه” , مؤكدا أن اللجنة تعكف على عملها ليلا ونهارا .
في السياق وبحسب صحيفة السوداني , كشفت معلومات عن توقعات بأن يتم التوقيع على الاتفاق الأسبوع القادم. وأشارت المعلومات الى أنه ربما تنتهي لجنة الصياغة من عملها اليوم . ووفقاً للمعلومات , فأنه سيتم تسليم قوى الحرية والمجلس العسكري الاتفاقية بعد الفراغ من صياغتها لعرضها على مكوناتهما . وطبقاً للمعلومات , فأنه سيتم التوقيع على الاتفاقية بشكل نهائي وليس بالأحرف الأولى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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