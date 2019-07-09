غرفة النقل تتهم نقابة الحافلات والدفارات بالاستيلاء على (10)ملايين جنيه

اتهمت غرفة النقل العام بولاية الخرطوم, نقابة الحافلات والدفارات بالولاية, بالتعدي على اختصاصها والاستيلاء على (10) ملايين جنيه دون وجه حق , عبارة عن رسوم تحصلها من مواقف المواصلات العامة , وأعلنت الغرفة عن تدوين بلاغات ضد رئيس النقابة بالرقم (12878)تحت المواد (102-178-180), ومطالبته باسترداد أموال الغرفة والتوقف عن تحصيل الرسوم من المواقف. وأكد عضو الغرفة حامد ابراهيم محمد بحسب صحيفة الصيحة أمس, صدور قرار سابق من المدعي العام بعدم اختصاص النقابة بتحصيل أي رسوم من مواقف المواصلات , وأشار الى أن القرار يعطي الغرفة حق ادارة مواقف المواصلات وليس النقابة , وقال أن البلاغ الذي تم تدوينه يتضمن تهمة الاستيلاء على مبلغ (10)ملايين جنيه عبارة عن ايرادات تحصلتها النقابة دون وجه حق , واتهم النقابة بهضم حقوق أصحاب المركبات والسائقين , وعدم تقديم أي خدمات بمواقف المواصلات .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )