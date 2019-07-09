صحيفة أمريكية: التطبيع مع السودان سيترجم الى أمن دولي

طالبت صحيفة”ناشيونال انترست” الأمريكية , واشنطن بالمشاركة في اعادة بناء الاقتصاد السوداني , وخلق عوائد للسلام عقب ازاحة الرئيس السابق عمر البشير وتشكيل الحكومة الجديدة . وقالت الصحيفة , أنه ينبغي على أمريكا ألا تدير ظهرها للسودان عقب اقالة البشير , خاصة وأن هنالك دورا حيويا يمكن أن تلعبه أثناء عملية انفاذ التسوية السياسية وتبعاتها , كونها الجهة الفاعلة الوحيدة التي يمكنها جمع الاتحادين الأوربي والأفريقي ودول الخليج ومصر على طاولة مفاوضات واحدة لمناقشة الأولويات ووجهات النظر من أجل اعادة بناء الاقتصاد السوداني وخلق عوائد السلام, وأضافت بأن على واشنطن لعب دور ريادي لخلق موقف بناء بين أفريقيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة , والحد من طموحات الجهات الاقليمية الفاعلة , وأكدت أن التطبيع مع السودان سيترجم الى أمن دولي, وأشارت الصحيفة الى تغيير واشنطن سياستها تجاه السودان في الفترة الأخيرة .

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وبحسب صحيفة الصيحة قالت :”بالرغم من أن واشنطن اكتفت بدور المتفرج في بداية الأزمة وجعلت مهمة حلها لاثيوبيا , الأ أنه سرعان مااستعادت دورها الريادي من خلال تعبير السفير السابق دونالد بوث مبعوثا خاصاً للسودان, الأمر الذي أدى لاستعادة ثقة المدنيين فيها وعجل بالاتفاق بين العسكري والمكونات المدنية”, وأضافت بأن دور الولايات المتحدة حيوي لحل سياسي للأزمة الحالية قبل أن يخلق الوضع فوضى في المنطقة

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )