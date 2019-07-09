مصدر: اتفاق المعارضة مع المجلس العسكري جاهز

توقع مصدر من المعارضة، توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" بعد غدٍ الخميس.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء، عن مصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير القول إن "لجنة صياغة الاتفاق ستسلم المسودة النهائية اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين المقبلين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس".
وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبدالله حمدوك مرشحا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب "المؤتمر" السوداني عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزراء، إلى جانب هاشم محمد الفضل الطبيب المقيم في بريطانيا.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو أنه لا يرغب في أن يكون "رئيسا للسودان".
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