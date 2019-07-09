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وفاة الرئيس الأرجنتيني السابق عن عمر يناهز 81 عامًا

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توفي الرئيس الأرجنتيني السابق فرناندو دي لا روا، الذي استقطب الناخبين بصورته كرجل دولة نزيه وترك البلاد في وقت لاحق غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية عن عمر يناهز 81 عام.

أكدت وفاته الحكومة الأرجنتينية. وأعرب الرئيس موريسيو ماكري عن تعازيه، قائلًا ان "مساره الديمقراطي يستحق الاعتراف به من قبل جميع الأرجنتينيين".

خدم دي لا رو من عام 1999 إلى ديسمبر 2001، عندما هرب بطائرة مروحية من على سطح القصر الرئاسي الوردي. جاء ذلك بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد تعامله مع الأزمة وسط أعمال شغب تسببت في مقتل العشرات في أرجاء الأرجنتين. واوردت وكالة تيلام الحكومية للأنباء إنه توفي بسبب مضاعفات في القلب وغيرها.

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