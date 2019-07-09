"ترامب" يصف سفير بريطانيا بأنه "شخص غبي"

انتقد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، السفير البريطانيا بأمريكا، كيم داروتش، واصفًا إياه بأنه "شخص غبي".

وقال "ترامب"، في بيان نشر على موقع "تويتر": "السفير الغاضب الذي فرضته المملكة المتحدة على الولايات المتحدة ليس شخصًا نشعر بسعادة غامرة معه. لا أعرف السفير لكن قيل لي إنه أحمق".

كما وصف "ترامب" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالغباء، لفشلها في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.