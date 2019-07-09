عاجل.. عودة خدمة الإنترنت لشبكات الهاتف

أفاد مراسل "اخبار الخليج 365"، الثلاثاء، بعودة خدمة الإنترنت لشبكتي أم تي أن وسوداني.
وكانت محكمة الخرطوم، قد أصدرت الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.
وأصدرت المحكمة أمرا نهائيا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي "زين"، كما أصدرت أمرا آخرا لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.
وجرى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو الماضي، تزامنا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، "عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة"، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.
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