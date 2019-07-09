رسمياً.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم الصفقة الجديدة

وقد تعاقد ريال مدريد، مع المدافع البرازيلي من صفوف نادي بورتو البرتغالي، حتى صيف 2025 بعقد يمتد لمدة 6 اعوام.
وكشفت الصحفية، عن القيمة الملية في انتقال صاحب الـ21 عام الى ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.
كما يذكر ان تعاقد النادي الملكي مع 5 صفقات حتى الآن وهم إيدين هازارد من تشيلسي، وإيدير ميليتاو من بورتو، وفيرلاند ميندي من ليون ورودريجو من سانتوس ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت .
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