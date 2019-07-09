الوسيط الأفريقي: لا خلاف بين "العسكري" و"الحرية والتغيير"

نفى الوسيط الأفريقي للسودان، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن يكون هناك أي خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فيما يتعلق ببنود الاتفاق.
وقال محمد الحسن ولد لبات إن التأخير يأتي لعودة الطرفين لمزيد من التشاور، ولم يستبعد دعوة الوفود المفاوضة من أجل حسم النقاط النهائية.
ويتوقع أن تنهي لجنة صياغة اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، أعمالها، بعد أن تأخرت ليوم واحد عن ما كان مقررا من قبل الوسيط الأفريقي.
واتفق طرفا المفاوضات، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد.
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