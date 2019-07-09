مؤسس "آبل" يوصى بالتخلص من "فيسبوك"

نصح ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة أبل الأمريكية، الناس بمغادرة موقع فيسبوك، إذا كانوا يقدرون خصوصيتهم.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" اليوم، اقترح وزنياك، أن الشركة تغزو خصوصية الناس وأن الطريقة الوحيدة للفرار منها هي المغادرة.

وأضاف الرجل الذي أسس شركة أبل إلى جانب ستيف جوبز، "ماذا أكثر من أن يتم الاستماع إلى هواتف الناس، ولا توجد "طريقة تقريبًا لإيقاف ذلك".

وغادر وزنياك فيسبوك العام الماضي، وحذف حسابه العام في أعقاب فضيحة كامبريدج التحليلية للبيانات، كما حثّ أي شخص آخر يشعر بالقلق إزاء خصوصيته على فعل الشيء نفسه.

"وتابع وزنياك لشبكة "تى ام زيد"، "هناك أنواع مختلفة من الناس، وبعض مزايا فيسبوك تستحق فقدان الخصوصية، لكن بالنسبة لكثيرين مثلي، فإن توصيتي هي- بالنسبة لمعظم الناس- عليك أن تجد طريقة للتخلص من فيسبوك.