قالت إيران إنه بإمكان أمريكا المشاركة في محادثات الاتفاق النووي (4+1).
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه بإمكان واشنطن المشاركة في محادثات أعضاء الاتفاق النووي المتبقين 4+1 المرتقبة، ولكن شريطة أن تلغي العقوبات وتوقف حربها الاقتصادية على إيران.
وقال ربيعي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء "إذا ألغت أميركا العقوبات التي فرضتها علينا، وأوقفت حربها الاقتصادية على تشنها ضدنا، بإمكانها المشاركة في محادثات أعضاء الاتفاق النووي المتبقين 4+1 المرتقبة خلال الشهر الجاري".
وأضاف ربيعي "طالما أوروبا تلتزم بالاتفاق النووي، سنلتزم نحن بالمستوى الذي يلتزمون به، وبنفس مستوى تنفيذهم لتعهداتهم في الاتفاق"، مضيفا "خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي نتبعها كسياسة لحفظ المصالح القومية للجمهورية الإسلامية، ولا نستأذن أحد في ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: بإمكان أمريكا المشاركة في محادثات الاتفاق النووي 4+1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.