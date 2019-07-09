أمريكا توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2 مليار رغم معارضة الصين

قال البنتاجون اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الامريكية وافقت على احتمال بيع دبابات ابرامز ام 1 ايه 2 تي وصواريخ ستينجر والمعدات ذات الصلة بقيمة 2.2 مليار دولار إلى تايوان على الرغم من الانتقادات الصينية للصفقة.

وعبرت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها من عملية البيع وحثت الولايات المتحدة على إلغاءها، مضيفة أنّ التوقيت حساس بشكل خاص لأن واشنطن وبكين يسعيان لحل حرب تجارية مريرة.

وقالت وكالة التعاون الأمني للدفاع في البنتاجون في بيان، إن بيع الأسلحة التي طلبتها تايوان، بما في ذلك 108 دبابات من طراز جينيرال دايناميكس إم 1 أي 2 تي و 250 صاروخ ستينغر ، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وأخطرت وكالة التعاون الأمنى للدفاع، الكونجرس يوم الاثنين ببيع الأسلحة المحتمل، وقالت إنه قد يشمل أيضًا مدافع رشاشة محمولة وذخيرة ومركبات هرقل المدرعة لاستعادة الدبابات غير العاملة وناقلات المعدات الثقيلة والدعم ذي الصلة.