كباشي: لكل طرف فرصة لمراجعة الاتفاق في شكله النهائي قبل التوقيع

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة جدد رئيس اللجنة السياسية, الناطق بأسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي , التزامهم بالاتفاق المبرم مع “قوى الحرية والتغيير”, وأكد أن المجلس يعمل جاهدا لمعالجة الأزمة السودانية بمشاركة جميع أبناء السودان. Advertisements وقال كباشي بحسب صحيفة الصيحة , أنه لم يتم تحديد موعد رسمي للتوقيع على الاتفاق الذي تم شفاهة بين المجلس و”الحرية والتغيير”, وتوقع فراغ لجنة صياغة الاتفاق من عملها خلال يومي أمس أو اليوم, تمهيدا لتوقيع الطرفين عليها بحضور وسطاء الاتحاد الأفريقي والأثيوبي, وأكد أن لكل طرف فرصة لمراجعة الاتفاق في شكله النهائي ومن ثم التوقيع عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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