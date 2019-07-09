(العقار): مكونات بـ(قوى الحرية والتغيير) متورطة في انفصال الجنوب

اتهم خبير التفاوض وفض النزاعات الدكتور فرح إبراهيم العقار، بعض مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير” وشريكهم المؤتمر الوطني، بالتورط في انفصال دولة جنوب السودان وإشعال الحرب في المنطقتين.

وسخر (العقار) من نعت الأحزاب المشاركة في النظام المخلوع بأحزاب الفكة، مشيراً إلى أن الإقصاء يولد الإقصاء المضاد، مطالباً بضرورة توحيد منابر التفاوض مع الحركات المسلحة.

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ورأى أن تعدد المنابر يعقد الحلول، منبهاً في ذات الوقت إلى تأثير الحركات المسلحة في الساحة السودانية، قائلاً: (لولاها لما وجدت قوى التغيير الطريق سالكاً لاقتلاع النظام).

وحذر العقار من خطورة المبادرات والتدخلات الأجنبية، مستشهداً بالتجارب السابقة، والتي قال إنها أثبتت أن التدخل الخارجي في الشأن الداخلي يهدد السيادة والوحدة الوطنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)