وزارة العدل: (105) شركة مخالفة منذ التأسيس و(193) مجهولة

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أكدت كبير المستشارين بوزارة العدل عضو اللجنة مولانا بتول حماد، أن عدد الشركات المسجلة التي تساهم فيها أجهزة الدولة منذ عام 1925 يبلغ (866) شركة، كما أن الشركات العاملة من هذا العدد تبلغ (431) شركة، مبينة أن شركات المساهمة العامة من هذا العدد تبلغ (45) شركة بجانب (386) شركة مساهمة خاصة، موضحة أن عدد الشركات التي لم توفق أوضاعها لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها يبلغ (105) شركة، مبينة أن (193) شركة من جملة (431) شركة لم تخضع للمراجعة العامة وليست معروفة لدى الديوان، موضحة بحسب صحيفة الأخبار، أن (12) شركة فقط من (431) شركة أدخلت عوائد أرباح للخزينة العامة للدولة خلال الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)