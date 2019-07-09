تجمع الشباب الثوري : لن نترك التغيير تسرق الثورة

التاريخ: 09-يوليو-2019
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أكد رئيس تجمع الشباب الثوار المستقلين الأحرار المغيرة الحاج ، أن الاتفاق الذي وقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، أدى الى اقصاء القوى الشبابية القائدة للثورة ، وأشار الى أن هذا الاتفاق لايخدم مصلحة الوطن وسيؤدي الى استمرار الاحتقان السياسي في الساحة ، واتهم المغيرة في مؤتمر صحفي أمس قوى التغيير بالبحث عن السلطة على حساب شباب الثورة ، وقال لن نترك قوى الحرية تسرق الثورة من الشباب .
وبحسب صحيفة آخر لحظة أضاف أما أن تتحقق كل المطالب الشبابية أو تستمر الثورة ، وشدد بأن تصحيح مسار الثورة يكون بنفض الثوار أياديهم من قوى الحرية والتغيير .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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