تحالف شباب الهامش يرفضون اتفاق ( العسكري والتغيير )

التاريخ: 09-يوليو-2019
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رفض تحالف شباب الهامش والقوى المدنية الحديثة ، الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير ، واصفاً اياه بالاتفاق الثنائي ولم يلامس قضايا الحرب والسلام ، ويكرس لحكم النخب ، وقال التحالف في بيان أمس : أن سياسة الاقصاء والعزل السياسي وعدم قبول الأخر الصادرة عن قوى الحرية والتغيير نرى أنها تفضي الى تكريس دكتاتورية جديدة ، وأكد التحالف مقاومته الاتفاق بكافة الأدوات السلمية وحتى يشمل الجميع كافة أطياف الشعب ويؤسس لدولة الديمقراطية الراشدة ، كم طالب بتفعيل دور الوساطة الوطنية وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في كل الأحداث التي صاحبت الحراك الثوري وتقديم الجناة للعدالة .
وبحسب صحيفة آخر لحظة رحب التحالف باطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ومسجوني الرأي ، مناشداً حملة السلاح بالانضمام الى ركب السلام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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