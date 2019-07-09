مسؤول أوربي رفيع بالخرطوم

التاريخ: 09-يوليو-2019
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يجري رئيس المجلس الأوربي غداً محادثات مكثفة مع المجلس العسكري ترتكز حول تطبيق العلاقات بين الاتحاد الأوربي والسودان ، وفي اعقاب التوقيع على الاتفاق الأخير بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، بجانب تشجيع الطرفين على تنفيذ الاتفاق والدعم التنموي الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الأوربي للطرفين لاستئناف ملف العون التنموي للسودان .
وبحسب صحيفة آخر لحظة أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالسودان جان مشيل عن سعادته بأن تتزامن الزيارة مع الأوضاع الايجابية التي تنتظم البلاد ، وأشارت مصادر دبلوماسية أن زيارة المسؤول الأوربي تعتبر أرفع زيارة لمسؤول أوربي يزور البلاد منذ فترة ، ويختص المجلس بوضع السياسات العامة للاتحاد فيما يلي الملفات والعلاقات الخارجية بين الاتحاد ودول العالم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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