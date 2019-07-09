اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مسؤول أوربي رفيع بالخرطوم

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 09-يوليو-2019

19 مشاهدة

مسؤول أوربي رفيع بالخرطوم

يجري رئيس المجلس الأوربي غداً محادثات مكثفة مع المجلس العسكري ترتكز حول تطبيق العلاقات بين الاتحاد الأوربي والسودان ، وفي اعقاب التوقيع على الاتفاق الأخير بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، بجانب تشجيع الطرفين على تنفيذ الاتفاق والدعم التنموي الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الأوربي للطرفين لاستئناف ملف العون التنموي للسودان .

وبحسب صحيفة آخر لحظة أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالسودان جان مشيل عن سعادته بأن تتزامن الزيارة مع الأوضاع الايجابية التي تنتظم البلاد ، وأشارت مصادر دبلوماسية أن زيارة المسؤول الأوربي تعتبر أرفع زيارة لمسؤول أوربي يزور البلاد منذ فترة ، ويختص المجلس بوضع السياسات العامة للاتحاد فيما يلي الملفات والعلاقات الخارجية بين الاتحاد ودول العالم .

Advertisements

 

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوربي رفيع بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا