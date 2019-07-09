بالصورة.. نشطاء يسخرون من المذيعتين تسابيح خاطر ورفيدة ياسين..يطلقون عليهم (ريا وسكينة) وتسابيح ترد بقوة

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مذيعتي الحدث السودانيتين تسابيح خاطر ورفيدة ياسين لقب (ريا وسكينة) وذلك بعد الاتفاقية التي وقعت بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد صمم ناشط على فيسبوك صورة للمذيعتين وكتب على التصميم (ريا وسكينة يومياً التاسعة مساء بتوقيت السعودية).

وفي أول ردة فعل للنجمة المتألقة تسابيح خاطر فقد نشرت تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفقت عليها صورة التصميم الساخرة وقالت فيها: (لا لازم نفسحوووها قبل ما ندفنووووووها وكل شيء انكشفن وبان) وختمت نجمة النيل الأزرق السابقة تدونتها بشكرها للمصمم رغم سخريته حيث كتبت ضاحكة (شكراً للمصمم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)