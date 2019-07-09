هيئة محامي دارفور تتحفظ على اتفاق (العسكري) و(قوى الحرية)

التاريخ: 09-يوليو-2019
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أعلنت هيئة محامي دارفور تحفظها على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ورأت أن التفاوض بينهما حصر أهداف الثورة في المناصب الدستورية ومكاسبها.
وحذرت الهيئة في بيان بحسب صحيفة الجريدة أمس، من خطورة تلك التوجهات على مستقبل الثورة، ووصفت ذلك بالانزلاق الخطير، وأشارت إلى أنها ستكشف عن موقفها بالتفصيل في بيان لاحق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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