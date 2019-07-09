حارس جنوب إفريقيا يتحدث عن مواجهة النسور

أكد رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا أن أداء منتخب بلاده سابقا في البطولة لم يكن على المستوى المطلوب ، وأن مواجهة نيجيريا غدا صعبة للغاية

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وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا :"نعمل جيدا في التدريبات، ونذكر جمهورنا أن عليهم دعمنا في جميع الأحوال، ونتقبل الانتقادات بصدر رحب ونعمل على تطوير أنفسنا ".