حارس جنوب إفريقيا يتحدث عن مواجهة النسور

أكد رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا أن أداء منتخب بلاده سابقا في البطولة لم يكن على المستوى المطلوب ، وأن مواجهة نيجيريا غدا صعبة للغاية
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وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا :"نعمل جيدا في التدريبات، ونذكر جمهورنا أن عليهم دعمنا في جميع الأحوال، ونتقبل الانتقادات بصدر رحب ونعمل على تطوير أنفسنا ".
وأضاف :"اعتقد ان بدايتنا كانت بطيئة بعض الشئ في البطولة .. وقمنا بتحضير أنفسنا بشكل افضل وتدربنا جيدا وعملنا على نقاط ضعفنا واكتشفنا قوتنا وهذا ما حدث أمام منتخب مصر ".
وعن وجود مشجعين بأعداد كبيرة في مباراة مصر قال :"كان جيدا واعتقد ان العدد سيقل في مبارياتنا المقبلة ولكن ذلك لن يؤثر علينا".
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