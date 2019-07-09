انستجرام تطلق مزايا جديدة لمكافحة التنمّر الإلكتروني!

ظاهرة التنمّر الإلكتروني قديمة قدم ظهور الشبكات الاجتماعية وربما قبلها مواقع الدردشة، ومع دخول المزيد والمزيد من الناس إلى تلك المواقع والتطبيقات اليوم، أصبحت تظهر بكثافة أكبر ما يجعل الشركات تتحرك لمكافحتها بالأدوات المتاحة لديها.

وانستجرام لديها تجربة طويلة في هذا المجال حيث أنها كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على عبارات التنمر الالكتروني في التعليقات والصور والفيديوهات وتعمل على محاربتها سواء من منع ظهورها لعدد أكبر من المستخدمين أو حتى حذفها.

واليوم تطورت قدرات انستجرام في استخدام الذكاء الاصطناعي لدرجة أنها أصبحت تخبر المستخدم إن كان تعليقه يعتبر على أنه تنمر الكتروني قبل نشره حتى! هذا يعني أثناء كتابة التعليق تقوم خوارزميات الذكاء لدى انستجرام بفحص محتوى الكلام وتفسيره قبل نشره وذلك في محاولة منها لردع المستخدم من نشر التعليق إن كان مسيئاً.

وأجربت انستجرام اختبار على هذه الميزة الجديدة وأظهرت تجاوبًا من المستخدمين الذين يتراجعون عن تعليقاتهم إن أظهرت لهم أنها تعتبر تنمر إلكتروني أو سخرية واستهزاء من صاحب المنشور.